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Политика14 июля 2022 11:03

Глава ВГА Запорожья сообщил, что референдум о вхождении региона в состав России пройдет в начале осени

Об этом сегодня, 14 июля, журналистам заявил Евгений Балицкий
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Евгений Балицкий, фото: соцсети

Евгений Балицкий, фото: соцсети

Референдум о вхождении Запорожской области в состав России пройдет в начале осени 2022 года, сообщил журналистам сегодня, 14 июля, глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий.

"В начале осени состоится референдум", - уточнил он представителям СМИ.

Ранее в администрации Запорожской области сообщили, что референдум по вхождению в состав России пройдет в 2022 году.

При этом Владимир Рогов выразил надежду, что Запорожье войдет в состав России. В свою очередь, сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков выразил мнение, что референдумы по присоединению к России в республиках Донбасса, Херсонской и Запорожской областях могут пройти в течение года.

Также ранее сообщалось, что Запорожская область попросила помощи у России из-за отключения газоснабжения Киевом. Военно-гражданская администрация региона попросила Москву прислать электроприборы.