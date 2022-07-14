Эксперты Innostage сообщили, что мошенники начали воровать деньги через платформы Ozon и DNS Фото: Архив "КП"

Эксперты Центра предотвращения киберугроз CyberART ИБ-компании Innostage заявили, что С июля на российских сайтах распространяется вредоносная схема, с помощью которой мошенники научились красть данные и деньги жертв.

"Если пользователь попадает на скомпрометированную страницу, то скрипт проверяет, что пользователь еще не посещал сегодня ни одну из скомпрометированных страниц, а также проверяет, что он попал на сайт через поисковую систему", - рассказали специалисты в беседе с "Газета.ru"

В Innostage добавили, что адреса фейковых сайтов меняются, но им известно, что фишинговые ресурсы как минимум имитируют личные кабинеты маркетплейса Ozon и магазина электроники DNS.

В самом Ozon заявили, что информация не соответствует действительности. С официального сайта маркетплейса невозможна переадресация на сторонние ресурсы, уверяет пресс-служба.

"Мы знаем о проблеме переадресации из поисковиков на фишинговые ресурсы с похожим дизайном. В Ozon ведется работа по мониторингу и блокировке подобных ресурсов, обычно это происходит в течение нескольких дней", - говорится в комментарии, который есть в распоряжении kp.ru.

В случае подозрительных действий компания просит писать в чат поддержки или на почту help@ozon.ru.

Ранее в Центробанке сообщили об увеличении числа мошенников в Telegram. Пользователям предлагают инвестировать в сомнительные интернет-проекты, а для сбора средств используют чат-боты. В связи с этим ЦБ порекомендовал россиянам быть внимательными и не подписываться на малоизвестные каналы, рассказывает "Москва 24"

«Лаборатория Касперского» также сообщала о новом виде мошенничества — вишинге, в рамках которого злоумышленники в электронных письмах обманом вынуждают людей перезванивать им. Мошенники пытаются заполучить конфиденциальные данные, убедить перевести деньги по указанным реквизитам либо установить на устройство программное обеспечение для удалённого управления, чтобы впоследствии вывести деньги со счёта, передает RT.