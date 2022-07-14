Путин подписал закон о создании всероссийского движения детей и молодежи

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал закон о создании в стране всероссийского движения детей и молодежи. Документ опубликован на официально интернет-портале правовой информации.

Соответствующий закон предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения, которыми смогут стать несовершеннолетние ученики школ, лицеев, гимназий, а также колледжей, техникумов и вузов.

Участниками движения смогут стать дети с шести лет. Организацию их воспитания и досуга будут осуществлять взрослые наставники, имеющие образование не ниже среднего общего или профессионального. В их число не войдут недопущенные к педагогической деятельности лица и иноагенты.

Организация получит свою символику, в том числе эмблемы, флаги, гимн и прочее, а также сможет открывать свои филиалы за границей. Финансировать организацию будут за счет субсидий федерального бюджета.