Депутат Миронов обратился к Мишустину с просьбой разобраться с ростом цен на АЗС Фото: Олег УКЛАДОВ

Глава фракции "Справедливая Россия — за правду" Сергей Миронов обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой разобраться с ростом цен на АЗС.

"Несмотря на падение биржевых цен, в розничном сегменте цены и на заправках, принадлежащих вертикально-интегрированным нефтяным компаниям, и на принадлежащих независимым игрокам отличаются минимально, что может свидетельствовать о возможных нарушениях антимонопольного законодательства", - приводит текст письма "Газета.ru".

Разница при розничной торговли АИ-92 и АИ-95 через АЗС составляет 9 и 10 руб. соответственно, что является беспрецедентным уровнем доходности в данной сфере, говорится в обращении.

Ранее эксперт топливного рынка, президент некоммерческого партнерства «Нефтяной клуб Санкт-Петербурга» Олег Ашихмин заявил, что цены на бензин в России могут снизиться примерно через полгода. Сейчас на рынке возник профицит топлива, упали оптовые цены, но розничные — еще нет, рассказывает "Свободная пресса".

Ранее стало известно, что средняя розничная стоимость бензина в России увеличилась за первые шесть месяцев 2022 года на 0,39%. Уточняется, что цена дизельного топлива выросла за аналогичный период на 1,71%, передает RT.

Как писал сайт KP.ru, по данным Росстата, с 9 по 15 мая 2022 года падение составило в среднем одну копейку, но в некоторых регионах показатели доходили до 2,4%. За литр АИ-92 просят 47,32 рубля, литр АИ-95 обходится автомобилисту в среднем в 51,39. Стоимость АИ-98 не изменилась – 60,2 рубля. А вот дизель подорожал на одну копейку – 54,5 руб.