Экономист Заверский считает, что снижение цен на нефть и газ приведет к возврату курса доллара на уровень 70-75 рублей Фото: Архив "КП"

Кандидат экономических наук Сергей Заверский заявил, что Накопление валютных резервов за счет покупки юаней российским Центробанком, расширение параллельного импорта и снижение цен на нефть и газ приведут к возврату курса доллара на уровень 70-75 рублей.

"Некоторое снижение цен на российские экспортные ресурсы, ограничение темпов падения импорта за счет перестройки логистических цепочек, расширение параллельного импорта в среднесрочной перспективе ослабят рубль", - пояснил он в беседе с "Газета.ru"

Другим важным фактором укрепления курса доллар к российской валюте остается денежно-кредитная политика Минфина и Центробанка, отметил специалист.

Ранее аналитики заявили, что среднегодовой курс рубля в 2023 году может составить 83 рубля за доллар. Такой показатель сохранится в случае, если РФ сможет заместить выпадающий нефтяной экспорт в ЕС на 50%. Баррель нефти Brent при этом должен стоить около 100 долларов, а Urals – 70 долларов, передает ФАН.

Кстати, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявляла, что управляемый курс рубля резко снижает самостоятельность денежно-кредитной политики РФ, в этом случае власти вынуждены синхронизировать её с политикой стран, к валюте которых "привязываются", рассказывает Life.ru