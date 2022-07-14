Песков заявил, что усиление армии Молдавии не угрожает России

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что усиление армии Молдавии не угрожает России.

- Здесь нет рисков для России, но, собственно, здесь и Молдавия не должна видеть какую-то угрозу. Это совершенно абсурдно, и кто-то будет это сравнивать с Украиной, но здесь какие-то сравнения неуместны, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Он также призвал Кишинев искать добрых и взаимовыгодных отношений с Москвой.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что страны Запада принуждают Кишинев закупать у НАТО вооружение. Затем это оружие должно использоваться против стран Востока, уточнил политик. Как отметил политик, на Украине все начиналось с накачки ее оружием. Он подчеркнул, что Запад теперь выделяет Киеву деньги в основном не социальные проекты или восстановление экономики, на вооружение. По мнению экс-президента Молдавии, Кишинев может обеспечивать поставку оружия Киеву через молдавскую территорию. Угрозу безопасности Молдавии представляют сегодня действующие власти страны, но не России, добавил Додон.