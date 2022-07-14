Песков заявил, что контакты России с ЕС по транзиту в Калининград будут продолжатся

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Работа и контакты по транзиту в Калининград будут вестись и дальше, так как остаются некоторые вопросы, которые можно решить через диалог, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Работа и контакты в любом случае будут вестись и дальше, поскольку все равно остаются некоторые вопросы, ответы на которые предстоит найти в ходе диалога", - добавил он.

Напомним, Еврокомиссия опубликовала накануне - 13 июля - разъяснения по ограничениям в отношении России, согласно которым транзит в Калининград автотранспортом остается под запретом, транзит по железной дороге разрешается при должном контроле. В МИД Литвы заявили, что положительно оценивают решение ЕК.

Ранее стало известно, что Литва прекращает транзит санкционных товаров по железной дороге в Калининградскую область. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов. Он уточнил, что, по предварительным оценкам, это касается от 40% до 50% номенклатуры грузов, которые перевозились транзитом. Это, в том числе, строительные материалы, цемент, металлы, целый ряд других важных и для строительства, и для производства материалов.