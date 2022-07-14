Гражданские участники спецоперации смогут получить статус ветерана

Владимир Путин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении статуса ветерана гражданским лицам, которые участвуют в спецоперации на Украине.

Законом "Единой России" гражданские лица, привлеченные к выполнению задач спецоперации на Украине, наделяются статусом ветеранов боевых действий. В эту категорию попадает гражданский персонал Вооруженных сил РФ, ремонтные бригады, врачи и другие специалисты. Они смогут получить соответствующие меры соцподдержки.

Также Путин подписал закон, регулирующий деятельность иноагентов. В частности, документ запрещает иноагентам вести творческую деятельность за счет бюджета.

Кроме этого, президент подписал закон о создании в России Фонда пенсионного и социального страхования. Структура будет создана в РФ в 2023-м году.

Также Путин подписал закон о создании в стране всероссийского движения детей и молодежи. Документ предусматривает проведение воспитательной работы с участниками движения, которыми смогут стать несовершеннолетние ученики школ, лицеев, гимназий, а также колледжей, техникумов и вузов.