Сбой в работе Twitter произошел 14 июля 2022

В работе Twitter произошел сбой Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пользователи социальной сети Twitter пожаловались на сбои в четверг, 14 июля 2022 года. Об этом гласят данные сайта Downdetector, отслеживающего работу популярных ресурсов.

Наибольшее количество отчетов о сбоях зафиксировано в Соединенных Штатах Америки, Великобритании, Канаде, Японии и Нидерландах. Пользователи жалуются на проблемы в работе сайта и приложения, а также при подключении к серверу.

Ранее крупные сбои произошли в работе агрегаторов такси «Яндекс Go» и Uber. Пользователи Сети обратили внимание на трудности с использованием популярных приложений 24 июня в Москве. Отмечалось, что при попытке заказать такси со смартфонов на Android и iOS появляются надписи «Не удалось завершить операцию», «Возникла ошибка соединения, но поиск такси продолжается» или «Неизвестная ошибка». Представители перевозчиков на данный момент не назвали причину неполадок.