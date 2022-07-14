В Румынии рухнул американский военный беспилотник Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский беспилотник MQ-9 Reaper рухнул сегодня, 14 июля, в Румынии. Инцидент произошел недалеко от авиабазы Кампиа Турзи, где он использовался военными из США в целях тренировки, сообщил глава румынского Минобороны Василе Дынку.

Уточняется, что беспилотник разбился примерно в 14.00 в нескольких километрах от авиабазы Кампиа Турзи, где также находятся американские солдаты.

Министр Василе Дынку заявил сегодня изданию Digi24, что беспилотник выполнял учебную миссию.

"Повреждений не было, он рухнул в поле, в безлюдной местности. Американцы проводят первый анализ в настоящее время... Пока эти дроны применяются для обучения. Мы вместе тренируемся - и мы, и американцы, с этими дронами", - добавил он.

Ранее в Крыму упал запущенный с территории Украины беспилотник. Летательный аппарат был сбит недалеко от Красноперекопска.

Также в селе под Волгоградом на дом упал беспилотник. Транспортная прокуратура запустила по факту произошедшего проверку.