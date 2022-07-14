МВД России объявило в розыск участницу Pussy Riot Анну Кузьминых

Анна Кузьминых Фото: соцсети

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск участницу Pussy Riot Анну Кузьминых. ОБ этом следует из базы ведомства.

- Кузьминых Анна Алексеевна, 24 июня 1994 года рождения, место рождения Нижний Новгород. Разыскивается по статье УК, — говорится в сообщении.

При этом статья не уточняется.

В конце апреля ведомство объявило в розыск еще одну участницу Pussy Riot Марию Алехину.

Ранее Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего издателя «Медузы»* и экс-главу «Яндекс.Лавки» медиаменеджера Илью Красильщика. По какой статье разыскивается медиаменеджер, не уточняется. Тем временем глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков рассказал журналистам, что Красильщик проходит обвиняемым по делу о распространении недостоверной информации о спецоперации на Украине. Сейчас медиаменеджер покинул Россию.

*Издание, признанное в России СМИ-иноагентом