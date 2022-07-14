На роль Флэша претендует канадский актер - трансгендер Эллиот Пейдж

Эзра Миллер, фото: КиноПоиск

В 2023 году на экраны должен выйти фильм “Флэш” с Эзрой Миллером в главной роли, но в свете последних событий, лента может стать последней в карьере артиста. Эта роль может достаться канадскому актеру - трансгендеру Эллиоту Пейджу, сообщает “КП - сериалы”.

Как сообщает сайт, репутация Эзры Миллера была испорчена арестом за хулиганство в баре на Гавайях, а также обвинениями в домогательствах. Компания DC больше не планирует продолжать сотрудничество с ним и подбирает нового артиста на роль Флэша.

Напомним, в образе Флэша Эзра предстал в шести проектах - полнометражных фильмах “Бэтмен против Супермена: На заре справедливости”, “Отряд самоубийц”, “Лига справедливости”, “Лига справедливости Зака Снайдера” и сериалах “Стрела” и “Миротворец”.

Ранее “КП - Сериалы” писал, что в кроссовере "Кризис на бесконечных землях" появился Эзра Миллер в роли Флэша.