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Звезды14 июля 2022 14:35

На роль Флэша претендует канадский актер - трансгендер Эллиот Пейдж

В следующем году должна была выйти картина с Миллером в главной роли, но актер испортил свою репутацию
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Эзра Миллер, фото: КиноПоиск

Эзра Миллер, фото: КиноПоиск

В 2023 году на экраны должен выйти фильм “Флэш” с Эзрой Миллером в главной роли, но в свете последних событий, лента может стать последней в карьере артиста. Эта роль может достаться канадскому актеру - трансгендеру Эллиоту Пейджу, сообщает “КП - сериалы”.

Как сообщает сайт, репутация Эзры Миллера была испорчена арестом за хулиганство в баре на Гавайях, а также обвинениями в домогательствах. Компания DC больше не планирует продолжать сотрудничество с ним и подбирает нового артиста на роль Флэша.

Напомним, в образе Флэша Эзра предстал в шести проектах - полнометражных фильмах “Бэтмен против Супермена: На заре справедливости”, “Отряд самоубийц”, “Лига справедливости”, “Лига справедливости Зака Снайдера” и сериалах “Стрела” и “Миротворец”.

Ранее “КП - Сериалы” писал, что в кроссовере "Кризис на бесконечных землях" появился Эзра Миллер в роли Флэша.