В США появится памятник главным героям сериала «Во все тяжкие» Фото: кадр из сериала

Главным героям криминального сериала «Во все тяжкие» поставят памятник в Соединенных Штатах. Бронзовые скульптуры Уолтера Уайта и Джесси Пинкмана появятся в городе Альбукерк штата Нью-Мексико – там разворачиваются события сериала.

«Эти огромные бронзовые скульптуры существуют благодаря щедрости Sony Pictures Television и мастерству скульптора Тревора Гроува. Я люблю их, и счастлив представить, как они будут украшать Дьюк-Сити на протяжении десятилетий, привлекая автобусы с туристами», – приводит слова создателя шоу Винса Гиллигана сайт «КП-Сериалы».

Планируется, что бронзовые памятники разместят в конгресс-центре Albuquerque Convention Center. На открытии ожидается присутствие создателя сериала Гиллигана и мэра Альбукерка Тима Келлера. Красную ленточку во время открытия скульптуры вместе с ними перережут исполнители главных ролей Брайан Крэнстон (Уолтер Уайт) и Аарон Пол (Джесси Пинкман).