Центр по противодействию экстремизму нашел признаки преступления в словах Максима Галкина о Вооруженных силах РФ

Максим Галкин Фото: Борис КУДРЯВОВ

В течение нескольких дней не утихают страсти по поводу уголовного дела, которое якобы возбудили в отношении юмориста Максима Галкина. Как оказалось, заявление на артиста написал блогер из Ростова-на-Дону Гаспар Авакян. Документ рассмотрели специалисты Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России и обнаружили в словах шоумена признаки преступления.

В эксклюзивном интервью “КП-Ростов-на-Дону” он рассказал, почему решил это сделать.

“Я направил заявление на имя министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, - уточнил Авакян. - В одном из видео, выложенным Максимом Галкиным в сети, артист негативно высказывается в адрес Вооруженных сил страны. И это задевает патриотические чувства не только мои, но и большинства жителей России”, - добавил блогер.

В результате, Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ростовской области рассмотрел обращение Авакяна. И нашел в приложенном материале – в видео с выступлением Галкина - признаки состава преступления по статье “Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил РФ, исполнении государственными органами РФ своих полномочий”.

Как пояснил изданию Авакян, уголовное дело на артиста пока не завели.

Ранее kp.ru писал, что адвокат Андрей Алешкин усомнился в возбуждении уголовного дела и экстрадиции Максима Галкина из Турции.