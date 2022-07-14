Замминистра обороны Украины назвала гостайной данные о погибших солдатах ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Данные о потерях, которые несут украинские войска,, не разглашаются, поскольку это является государственной тайной, заявила сегодня, 14 июля, замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Цифры погибших - это государственная тайна во время военного положения. Она обусловлена военной целесообразностью и тем, что врагу не следует знать эти цифры и использовать для собственных возможностей", – цитирует телеканал ТСН на своем сайте заявление Маляр.

Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский 1 июня отмечал, что украинские войска теряют "60-100 солдат ежедневно убитыми в бою и примерно 500 человек ранеными". Глава Минобороны Украины Алексей Резников 9 июня сообщал, что украинские войска каждый день лишаются до 100 человек убитыми.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 июля 2022 года можно прочитать здесь.