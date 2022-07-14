Захарова ответила на заявление Трасс о стремлении “нанести поражение” России

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На воинственные выпады нынешней главы Форин Офиса Британии Лиз Трасс, которая предпочитает серьезной дипломатии прогулки на танках и заявляет о решимости "нанести поражение" России, ответим просто – пусть попробует, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

“За многовековую историю нашего государства многие уже пытались. Как известно, умные учатся на ошибках других. Лиз Трасс – на своих", - заключила представитель МИД РФ. Ранее сообщалось, что в своей публикации Трасс назвала одной из своих важнейших целей в случае избрания на должность премьер-министра достижение "поражения России" на Украине”, - добавила дипломат в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

Ранее Захарова высмеяла заявление Лиз Трасс о намерениях Путина “аннексировать Прибалтику”. Официальный представитель российского МИД иронично отозвалась о проницательности главы МИД Великобритании Лиз Трасс.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 июля 2022 года можно прочитать здесь.