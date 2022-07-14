Премьер Италии заявил о намерении подать в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги Фото: REUTERS

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что подаст в отставку.

«Я хочу объявить, что сегодня вечером я передам прошение об отставке президенту республики», – сказал глава итальянского правительства на заседании Совета министров.

Драги возглавил правительство Италии в феврале прошлого года. Президент Италии поручил ему сформировать новый кабинет министров после отставки Джузеппе Конте во время правительственного кризиса. С 2011 по 2019 годы Марио Драги был главой Европейского центрального банка.

Как писал сайт Kp.ru, в июне 2022 премьер-министр Италии на саммите «Большой семерки» (G7) заявил о необходимости введения потолка цен на импорт российских энергоресурсов.

Напомним, ранее Драги заявлял, что санкции Запада в отношении России в связи с обострением ситуации на Украине продлятся в течение долгого времени.