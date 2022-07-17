В Финляндии допускают отключение электричества уже этой зимой Фото: Олег ЗОЛОТО

В Финляндии высок риск отключения энергоснабжения жителей предстоящей зимой в связи с нехваткой энергоносителей, сообщает электросетевой оператор страны Fingrid.

Как пишет издание YLE со ссылкой на компанию, при дефиците электроэнергии потребление может быть снижено максимум на два часа, а отключения будут чередоваться. Возможная нехватка связана с отказом от поставок российских нефти и газа, которые пока трудно заменить.

При этом уточняется, что отключение энергоснабжения произойдет только в чрезвычайных ситуациях. Позитивное развитие ситуации будет зависеть от запуска третьего энергоблока атомной электростанции «Олкилуото», который ожидается в декабре 2022.

Как писал сайт Kp.ru, ранее Финляндия решила на треть сократить импорт электроэнергии из России. Операто Fingrid заявил, что пропускную способность трансграничных соединений с Россией ограничат на фоне изменения международной ситуации.