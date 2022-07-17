Евросоюз намерен потратить 24 млн евро на мониторинг СМИ России, Китая и других стран Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральный директорат Европейской комиссии по коммуникации объявил о поиске исполнителей, которые будут предоставлять "высококачественные услуги по мониторингу СМИ" членов ЕС, США, Китая, России, Великобритании и Турции для получения данных о реакции в медиа на некоторые события.

"Услуги должны обеспечивать комиссии понимание того, как в СМИ освещаются события, связанные с ЕС и актуальные для него, а также предоставлять ей постоянную обратную связь по вопросам её политики и инициатив, в том числе информировать о соответствующих реакциях в СМИ", - приводит текст документа RT.

Отмечается, что эти данные будут способствовать "развитию и реализации согласованной, информативной и целенаправленной коммуникации для Европейской комиссии".

Ранее министр иностранных дел России заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы "война против журналистов" закончилась, но Запад уже не может остановиться. По его словам, "травля" российских журналистов сегодня приобрела такие масштабы, что "дальше терпеть нельзя". При этом Москва продолжит зеркально отвечать на препятствование деятельности российских журналистов, передают "Известия".

Кстати, в отношении российских СМИ, политиков и общественных деятелей действует сегодня 85 ограничений со стороны Запада, рассказывали ранее в Роскомнадзоре. Так, в YouTube Роскомнадзор зафиксировал 36 ограничений, из которых 23 связаны с полноценным ограничением аккаунтов и 13 с частичным, 22 из них приходятся на СМИ. Среди этих ограничений ведомство зафиксировало установку предупреждений о шокирующем и неприемлемом контенте в случаях, когда таких материалов, как считают авторы, не было.