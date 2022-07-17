Глава МИД Финляндии заявил об отсутствии роста напряженности с Россией из-за интеграции в НАТО Фото: пресс-служба МИД России

Власти Финляндии не наблюдают роста напряженности в отношениях с Россией в связи с интеграцией Хельсинки в НАТО, заявил финский министр иностранных дел Пекка Хаависто.

Как отметил дипломат в интервью телеканалу CNN, граница между Россией и Финляндией протяженностью 800 миль «функционирует нормально», а между странами «нет дополнительной напряженности». По мнению Хаависто, реакция Москвы может последовать после размещения в Финляндии новых вооружений или «появление в оборонном планировании моментов», которые российские власти сочтут за угрозу.

Напомним, директор департамента информации и печати российского МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс может усугубить ситуацию в Балтийском регионе, а также в Арктике.

Как писал сайт Kp.ru, Россия усилит группировку войск на финской границе в случае вступления Финляндии в НАТО.