Зеленский отстранил от должности генпрокурора и главу СБУ Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении генерального прокурора страны Ирину Венедиктову от занимаемой должности.

«В соответствии с частью второй статьи 11 закона Украины «О правовом режиме военного положения» постановляю отстранить Венедиктову Ирину Валентиновну от должности генерального прокурора», – говорится в документе на сайте офиса украинского президента.

Другим указом Зеленский отстранил главу Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Баканова. Он отстранен по статье ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. Сам Зеленский объяснил его увольнение многочисленными фактами госизмены в ведомстве.

«По состоянию на сегодня зарегистрировано 651 уголовное производство по делам о государственной измене и коллаборационистской деятельности работников органов прокуратуры, органов досудебного расследования, других правоохранительных органов. В частности, более 60 работников органов прокуратуры и СБУ остались на оккупированной территории и работают против нашего государства», – написал политик в Telegram.

Президент Украины заявил, что такое количество преступлений вызывает очень серьезные вопросы к руководителям ведомств.