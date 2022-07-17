Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика17 июля 2022 20:09

Американский военный эксперт Бакби назвал уничтожение HIMARS Россией плохой новостью для НАТО

По мнению специалиста, HIMARS и Harpoon — лучшие артиллерийские разработки западных стран
Андрей ЧЕРНЕНКО
Андрей ЧЕРНЕНКО
Американский военный эксперт Бакби назвал уничтожение HIMARS Россией плохой новостью для НАТО

Американский военный эксперт Бакби назвал уничтожение HIMARS Россией плохой новостью для НАТО

Фото: Александр КОЦ

Американский военный эксперт Джек Бакби заявил, что уничтожение российской армией склада противокорабельных ракет Harpoon в Одессе, а также удары по РСЗО HIMARS является плохой новостью» для Украины и проблемой НАТО.

По мнению специалиста, HIMARS и Harpoon — лучшие артиллерийские разработки западных стран, способные поражать цели на больших расстояниях с высокой точностью, поэтому ликвидация этих РСЗО — позитивный результат для России, передает его слова 19Fortyfive.

Напомним, ранее сообщалось, что США планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов долларов, в который войдут артиллерийские ракетные системы HIMARS. А накануне Минобороны РФ сообщило, что российские силы уничтожили используемую украинскими военными американскую РЗСО HIMARS в районе Красноармейска.

Каждый день появляется информация о новых подвигах наших военных на Украине. Мы собрали все эти истории, чтобы рассказать их вам. Ведь это настоящие примеры доблести и отваги, которые никого не оставят равнодушным. Это истории о тех, кто не сдаётся и не падает духом. Герои «Операции Z»: спецпроект "Комсомольской правды" о подвигах российских военных на Украине