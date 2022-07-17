Американский военный эксперт Бакби назвал уничтожение HIMARS Россией плохой новостью для НАТО Фото: Александр КОЦ

Американский военный эксперт Джек Бакби заявил, что уничтожение российской армией склада противокорабельных ракет Harpoon в Одессе, а также удары по РСЗО HIMARS является плохой новостью» для Украины и проблемой НАТО.

По мнению специалиста, HIMARS и Harpoon — лучшие артиллерийские разработки западных стран, способные поражать цели на больших расстояниях с высокой точностью, поэтому ликвидация этих РСЗО — позитивный результат для России, передает его слова 19Fortyfive.

Напомним, ранее сообщалось, что США планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине на 500 миллионов долларов, в который войдут артиллерийские ракетные системы HIMARS. А накануне Минобороны РФ сообщило, что российские силы уничтожили используемую украинскими военными американскую РЗСО HIMARS в районе Красноармейска.

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