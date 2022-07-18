Шойгу проинспектировал группировку "Восток", выполняющую задачи на Украине

Сергей Шойгу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал группировку российских войск "Восток", выполняющую боевые задачи на Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе мероприятия командующий группировки "Восток" генерал-лейтенант Рустам Мурадов доложил главе оборонного ведомства "о текущей обстановке и ходе выполнения поставленных боевых задач по разгрому сил противника в зоне ответственности", уточнили в министерстве.

Как ранее писал сайт kp.ru, Сергей Шойгу дал указания по наращиванию действий Вооруженных сил России на всех направлениях, указав на то, что это необходимо для исключения нанесения Украиной массированных ударов по гражданской инфраструктуре, а также мирным жителям Донбасса и других регионов.

Напомним, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил уверенность, что цели российской военной спецоперации на Украине будут достигнуты. По его словам, в какой-то момент это осознают все, кто сейчас оказывает поддержку киевскому режиму, направляя финансирование и военную технику.