Байдена сравнили с клоуном после его поездки в Саудовскую Аравию Фото: REUTERS

Зрители телеканала Fox News раскритиковали итоги визита президента Соединенных Штатов Джо Байдена в Саудовскую Аравию.

Как сообщалось в сюжете телеканала, глава Белого дома, будучи в Саудовской Аравии, которую он называл «страной-изгоем», встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, назвав его «убийцей» саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Тем не менее американский лидер попросил у Эр-Рияда увеличить объемы добычи нефти.

Ведущий телеканала Шон Хэннити отметил, что такими поступками «Джо Байден завершает еще одну катастрофическую неделю своего президентства, наполненную еще более причудливыми ошибками, еще более провальной политикой и еще более ужасающими экономическими данными».

«Саудовцы смеются над Брэндоном и над тем, какой он беспомощный», - заявил один из комментаторов сюжета.

«Саудовцы смеялись над этим клоуном, как он смеет ставить в неловкое положение эту великую страну (США), отправляясь туда выпрашивать нефть… Жалкий!», - добавил другой.

Еще один комментатор призвал не позволять больше «этому глупцу когда-либо снова покидать дом». «Он является разрушительным коррумпированным позором для нашей страны», - написал он.

«"Я делаю все, что в моих силах, чтобы увеличить поставки (нефти) для Соединенных Штатов Америки". Действительно? Она прямо у нас под ногами"», - написал другой комментатор.

«Тратить собственные деньги на то, что у США уже есть... Блестяще», - добавил еще один.