Роспотребнадзор заявил о минимальном риске завоза лихорадки Марбург в Россию

Риск завоза лихорадки Марбург в Россию из Африки минимальный, утверждают в Роспотребнадзоре Фото: REUTERS

Риск распространения в России лихорадки Марбург, два случая которой зарегистрировали в Гане, крайне низок. Соответствующее заявление сделали в пресс-службе Роспотребнадзора в понедельник, 18 июля 2022 года.

В Российской Федерации на сегодняшний день случаев заболевания этой инфекцией не регистрировалось, и попадание этой болезни в нашу страну также крайне маловероятно в виду отсутствия прямого авиасообщения с Ганой.

"Риск завоза инфекции минимален в связи с отсутствием прямого авиасообщения между Россией и Ганой и снижением в настоящее время общей интенсивности пассажиропотоков", - уточнили в ведомстве.

Напомним, что вспышки лихорадки Марбург в прошлые годы также происходили в Уганде и Кении. Специального противовирусного лечения или вакцины от этого острого зоонозного заболевания пока не существует.