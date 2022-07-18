Минобороны России заявило об уничтожении до 250 боевиков "иностранного легиона" в ДНР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны РФ в понедельник, 18 июля, заявило, что Вооруженные силы Российской Федерации ракетами воздушного базирования поразили пункт временной дислокации наемников так называемого украинского «иностранного легиона», расположенного в Константиновке Донецкой Народной Республики (ДНР), было уничтожено до 250 иностранных боевиков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования в населенном пункте Константиновка Донецкой Народной Республики поражён пункт временной дислокации наёмников так называемого украинского "иностранного легиона". Уничтожено до 250 иностранных боевиков», - говорится в заявлении военного ведомства ведомстве.

В министерстве также заявили, что в результате удара Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили семь единиц бронетехники и 12 специальных автомобилей.

Напомним, в субботу, 16 июля, Министерство обороны РФ заявило, что Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации нанесли удар по пункту временной дислокации украинских военных в Николаеве. Сообщалось, что в результате удара было уничтожено до 200 военных и иностранных наемников.