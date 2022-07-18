Европейские энергокомпании задолжали более 1,7 трлн евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На фоне роста цен на нефть и газа европейские энергетические и коммунальные компании накопили задолженность на сумму в сотни миллиардов долларов.

Как передает Bloomberg, общая сумма долгов, которые растут с самого начала пандемии коронавирусной инфекции, в текущем году достигла 1,7 трлн долларов, что более чем на 50% выше уровня долга, который компании имели до 2020 года. Отмечается, что за первое полугодие 2022 года было привлечено 45 млрд евро за счет облигаций и 72 млрд за счет кредитования.

Напомним, в начале марта 2022 года газовые котировки в Европе на фоне опасений введения эмбарго на импорт российских энергоресурсов достигли рекордного значения в 3892 доллара. Позже стоимость топлива начала постепенное снижение, и 8 июня этого года была зарегистрирована минимальная с конца февраля текущего года расчетная стоимость в 878,5 доллара за тысячу кубометров, однако с начала июля цены резко взлетели вверх.