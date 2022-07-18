BBC: Starbucks рассматривает вариант ухода из Британии

Starbucks рассматривает вариант продажи бизнеса в Великобритании Фото: REUTERS

Американская сеть кофеен Starbucks изучает возможность продажи бизнеса Великобритании. Об этом сообщает вещательная корпорация BBC.

По данным журналистов, причина возможного ухода из Британии кроется в "высокой конкуренции и изменившихся потребительских предпочтениях".

Речь идет о порядка тысячи кофеен, в которых работают около четырех тысяч сотрудников. Помощью в поиске покупателей занимается консалтинговая компанию Houlihan Lokey, утверждает BBC.

Как ранее писал сайт kp.ru, в конце мая этого года Starbucks заявила о своем решении покинуть российский рынок. Новыми совладельцами российского бизнеса американской сети кофеен Starbucks станут Тимур Юнусов (Тимати), ресторатор Антон Пинский, а также компания "Синдика" сенатора Арсена Канокова.

Напомним, первая кофейня Starbucks открылась в Москве в 2007 году. Американцы зашли в Россию с солидным капиталом: они сразу арендовали точки в самых престижных местах центра столицы и не скупились на мощную рекламную компанию.