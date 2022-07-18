Совет ЕС согласовал транш военной помощи Украине в размере 500 млн евро Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Европейского союза достиг политического решения о предоставлении Киеву пятой партии военной помощи в размере 500 млн евро. Такое заявление в понедельник, 18 июля, сделал глава Евросовета Шарль Мишель, уточнив, что теперь общий объем выделенных из Европейского фонда мира средств на поставки вооружения Украине составляет 2,5 млрд евро.

«Я приветствую решение Совета ЕС о выделении пятого транша для помощи Украине из Европейского фонда мира. Теперь ЕС поддержал военной техникой украинские вооруженные силы на сумму в 2,5 млрд евро», - написал глава Совет Европейского союза в Twitter.

Напомним, накануне во внешнеполитической службе Европейского союза заявили, что два млрд евро, которые были выделены Европейским союзом на поставки оружия Киеву из Европейского фонда мира, были рассчитаны на семь лет, однако средства потратили всего за пять месяцев. Также отмечалось, что из-за проблем в экономике самого Евросоюза теперь решили дополнительно выделить на помощь Украине не более одного млрд евро вместо планируемых изначально девяти.