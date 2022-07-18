Первая польская самоходная гаубица Krab уничтожена на Украине Фото: wikimedia.org

Первая польская самоходная артиллерийская установка (САУ) AHS Krab уничтожена в ходе боев на Украине.

Как передает польский портал onet.pl со ссылкой на украинские источники, по предварительным данным, экипаж гаубицы не пострадал, однако другие подробности не приводятся.

В мае этого года Варшава заявила о своих планах поставить Вооруженным силам Украины 18 самоходных артиллерийских установок данного типа, уточнив, что десять машин из этой партии были доставлены на Украину к июлю 2022 года. Отмечается, что в Польше примерно 100 украинских военных были обучены стрельбе и управлению гаубицы Krab.

155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab производится в Польше военным предприятием Huta Stalowa Wola, являясь главной ударной силой артиллерии республики. На сегодняшний день на вооружении польской армии находится 70 САУ данного типа, а к 2024 году численность таких установок собираются довести до 120 штук.