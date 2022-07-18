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Политика18 июля 2022 11:03

Первая польская самоходная гаубица Krab уничтожена на Украине

По предварительным данным, экипаж не пострадал
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Первая польская самоходная гаубица Krab уничтожена на Украине

Первая польская самоходная гаубица Krab уничтожена на Украине

Фото: wikimedia.org

Первая польская самоходная артиллерийская установка (САУ) AHS Krab уничтожена в ходе боев на Украине.

Как передает польский портал onet.pl со ссылкой на украинские источники, по предварительным данным, экипаж гаубицы не пострадал, однако другие подробности не приводятся.

В мае этого года Варшава заявила о своих планах поставить Вооруженным силам Украины 18 самоходных артиллерийских установок данного типа, уточнив, что десять машин из этой партии были доставлены на Украину к июлю 2022 года. Отмечается, что в Польше примерно 100 украинских военных были обучены стрельбе и управлению гаубицы Krab.

155-миллиметровая самоходная артиллерийская установка Krab производится в Польше военным предприятием Huta Stalowa Wola, являясь главной ударной силой артиллерии республики. На сегодняшний день на вооружении польской армии находится 70 САУ данного типа, а к 2024 году численность таких установок собираются довести до 120 штук.