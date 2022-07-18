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Общество18 июля 2022 12:15

Суд оштрафовал Google более чем на 21 млрд рублей

Компанию оштрафовали за повторное неудаление запрещенного контента
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Суд оштрафовал Google более чем на 21 млрд рублей

Суд оштрафовал Google более чем на 21 млрд рублей

Фото: REUTERS

Мировой судья Таганского района Москвы в понедельник, 18 июля, назначил Google второй оборотный штраф на сумму более чем 21 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной в России информации

«Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 21 миллиарда 77 миллионов 392 тысяч 317 рублей 80 копеек», - приводит РИА Новости слова судьи Тимур Вахрамеев.

Протокол был составлен 22 июня этого года за повторный отказ удалить запрещенную информацию. Ранее Роскомнадзор направил в адрес Google LLC 17 уведомлений, требуя удалить с YouTube информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ. Однако эти данные так и не были удалены.

Напомним, в середине июня этого года российская «дочка» компании Google - ООО «Гугл» - подала заявление в Арбитражный суд Москвы о собственном банкротстве. Незадолго до этого, в этот же день Google оштрафовали еще на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян в стране, а в конце мая этого года приставы полностью взыскали с компании штрафы в размере 7,7 млн рублей.