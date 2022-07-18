Суд оштрафовал Google более чем на 21 млрд рублей Фото: REUTERS

Мировой судья Таганского района Москвы в понедельник, 18 июля, назначил Google второй оборотный штраф на сумму более чем 21 млрд рублей за повторное неудаление запрещенной в России информации

«Назначить наказание в виде административного штрафа в размере 21 миллиарда 77 миллионов 392 тысяч 317 рублей 80 копеек», - приводит РИА Новости слова судьи Тимур Вахрамеев.

Протокол был составлен 22 июня этого года за повторный отказ удалить запрещенную информацию. Ранее Роскомнадзор направил в адрес Google LLC 17 уведомлений, требуя удалить с YouTube информацию, дискредитирующую Вооруженные силы РФ. Однако эти данные так и не были удалены.

Напомним, в середине июня этого года российская «дочка» компании Google - ООО «Гугл» - подала заявление в Арбитражный суд Москвы о собственном банкротстве. Незадолго до этого, в этот же день Google оштрафовали еще на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать данные россиян в стране, а в конце мая этого года приставы полностью взыскали с компании штрафы в размере 7,7 млн рублей.