В ЛНР сообщили, что в рядах украинских войск орудуют «черные трансплантологи» Фото: REUTERS

Подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что в рядах украинских военных есть «черные трансплантологи».

- Информация по биолабораториям в Луганской области проходила еще пять лет назад... Там не только занимались патогенами, там также присутствовали так называемые «черные трансплантологи», которые сейчас, кстати, также орудуют уже на подконтрольной своей территории в ДНР, — сказал он в эфире Первого канала.

По словам Марочко, иностранные хирурги проводят операции на территории Донбасса, перевозят органы на Украины и затем отправляют их на Запад. При этом цена органов вырастает многократно.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США продолжают политику наращивания военно-биологического потенциала в обход международных договоренностей. Также он добавил, что анализ найденных материалов говорит о том, что американское командование использовало результаты исследований, полученных в рамках японской военно-биологической программы, а также о некоторой «преемственности» работ, которые ранее проводил отряд 731 под руководством Сиро Исии.

До этого Кириллов рассказал, что военные Вооруженных силы Украины могли участвовать в качестве добровольцев в исследованиях переносимости опасных инфекций. По его словам, об этом свидетельствуют обнаруженные у них мутации.