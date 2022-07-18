Путин поднял стипендии ученым и конструкторам за создание прорывных оборонных технологий до 800 тысяч рублей Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин установил повышенный размер стипендий на уровне 800 тысяч рублей для ученых, конструкторов и других сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Они положены за создание прорывных оборонных технологий.

Как сказано в указе на портале правовой информации, стипендии будут выплачиваться за «выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства». При этом количество стипендий будет ограничено – 500 в год.

Кроме того, стипендии в 500 тысяч рублей будут получать специалисты за значительный вклад в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружений. Они ограничены 1 500 выплат в год.

Ранее сумма стипендий составляла 500 тысяч ученым и конструкторам и 350 тысяч рублей специалистам.