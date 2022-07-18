Украина вышла из соглашения СНГ о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина вышла из соглашения в рамках Содружества независимых государств, предусматривающего сотрудничество и взаимопомощь в таможенных делах, рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

«Украина вышла из очередного соглашения СНГ. Речь идет о сотрудничестве и взаимопомощи в таможенных делах», – написал парламентарий в своем Telegram-канале.

По его словам, за выход из соглашения проголосовали 327 народных депутатов.

Как писал сайт kp.ru, в мае этого года Украина вышла из соглашения об увековечивании памяти о мужестве народов СНГ в Великой Отечественной войне. Также Рада проголосовала за выход из соглашения о сотрудничестве государств СНГ в борьбе с незаконной миграцией, о выходе Украины из соглашения об общем аграрном рынке стран СНГ, о денонсации соглашения между правительством Украины и правительством России об избежании двойного налогообложения доходов и имущества и предупреждении уклонений от уплаты налогов.