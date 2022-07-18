Немцы осудили заявление Шольца об антироссийских санкциях Фото: REUTERS

Читатели немецкого журнала Der Spiegel раскритиковали слова канцлера ФРГ Олафа Шольца по поводу антироссийских санкций.

Ранее в колонке для газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung глава немецкого правительства заявил, что Европейский союз не снимет санкционные ограничения в отношении России, если мир будет заключен на «условиях, навязанных Москвой», признав при этом, что многие немцы столкнулись с последствиями введенных антироссийских санкций. Кроме того, Шольц выразил мнение, что Берлину досталась роль лидера, призвав отдельно взятые страны Европейского союза прекратить «эгоистичные блокировки» решений по РФ.

Многие читатели издания назвали планы канцлера ФРГ не снимать антироссийские санкции «выстрелом себе в голову», а также предрекли Германии тяжелое будущее.

«Роль лидера... у страны, где никто толком не знает, как мы переживем следующую зиму, у страны, которая нуждается в военной защите из-за рубежа», - написал один читатель.

«Германия берет на себя руководящую роль, а голоса несогласных - это "эгоистичные блокировки"... Кого же мы выбрали!? Меня пугает наше будущее», - добавил другой.

Еще один комментатор предсказал, что нения многих сторонников ограничительных мер вскоре изменятся, когда «Германия погрузится в хаос».

Другой комментатор выразил уверенность, что скоро большинство людей в Германии «уже не захотят нести последствия санкций, которые в основном вредят» самим немцам.

«Сначала стреляем себе в ногу. Никакого эффекта. Теперь попробуем в голову. Отличный план. Через несколько месяцев сотни тысяч человек станут безработными, но это же небольшая плата за целое "ничего"», - отметил еще один.