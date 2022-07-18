В Кремле заявили об изменении условий переговоров с Украиной в случае их возобновления

В Кремле заявили, что Украина не поддерживает контакты с Россией после достижения договоренностей в Стамбуле Фото: Shutterstock

Переговоры России и Украины в случае возобновления будут проходить на совершенно других условиях, в отличие от стамбульских переговоров, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Они были прерваны после принципиальной договоренности относительно стамбульских договоренностей. После этого украинская делегация с нами не поддерживала и не поддерживает никаких контактов. Если сейчас переговоры будут возобновляться, то уже условия совершенно иные», – сказал он журналистам.

Как отметил помощник российского лидера, пока что никакой заинтересованности со стороны Киева, как и со стороны западных государств, не просматривается.

Напомним, ранее Ушаков заявлял, что переговоры между Россией и Украиной заглохли, и прогресса после передачи Киеву проекта мирного соглашения нет.

Как писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Москва не отказывается от переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Подготовка должна заключаться в разработке соответствующего документа, который финализируют на высшем уровне, отметил он. Песков усомнился, что переговоры глав государств возможны без такого документа.