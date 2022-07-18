Захарова осудила отказ испанского банка зачислять детям войны пенсии из России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Отказ испанского банка CaixaBank зачислять поступающие из России пенсии так называемым детям войны, вывезенным в СССР в годы Гражданской войны в Испании, является примером санкционной политик Евросоюза. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Указанный банк оправдал лишение этих испанских граждан российских пенсий, жизненно важных для них, ссылками на санкционные решения ЕС, которые, как полагают в банке, запрещают принимать переводы от российских госорганов. Еще один пример того, как санкционное рвение якобы демократического Запада отражается на гражданах европейских государств», – приводятся слова дипломата на сайте МИД России.

Захарова напомнила, что речь идет о детях республиканцев, которых в годы Гражданской войны в Испании вывезли в Советский Союз. Сегодня их осталось всего несколько десятков, причем все они преклонного возраста, отметила она. Как подчеркнула дипломат, испанским детям войны перечисляется российская пенсия в соответствии с договором о социальном обеспечении между Москвой и Мадридом.