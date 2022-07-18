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Звезды18 июля 2022 19:53

Врач-онкодерматолог назвала эффективные способы борьбы со втором подбородком

Врач-онкодерматолог признала, что крема бессильны в борьбе со вторым подбородком
Елена АКИМОВА
Врач-онкодерматолог назвала эффективные способы борьбы со втором подбородком

Врач-онкодерматолог назвала эффективные способы борьбы со втором подбородком

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стремление бороться с возрастными изменениями кожи вполне естественны, сохранить молодость и красоту хочется каждой женщине.

Врач-онкодерматолог, косметолог Екатерина Вертиева поделилась способами устранения второго подбородка. Первым делом нужно понять причину его появления. Их всего две: неправильное питание и, как следствие, набор веса, и гравитационный птоз. Он влечет за собой опущением тканей из-за старения организма.

- Прежде всего нужно следить за питанием и вести здоровый образ жизни. Второй способ – косметология или пластическая хирургия, — отметила эксперт в беседе с NEWS.ru.

Подтянуть проблемную область поможет введение липолитиков, либо проведение процедуры криолиполиза. За счет воздействия низких температур жировые отложения разрушаются.

А вот всевозможные кремы и мази бесполезны в борьбе со вторым подбородком.

- Сам по себе второй подбородок никак не влияет на работу организма, это чисто эстетический дефект, - заключила врач.