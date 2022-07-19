Постпред России Ульянов заявил, что ЕС совершает политическое самоубийство Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов считает, что Евросоюз совершает политическое самоубийство.

"Похоже, ЕС совершает политическое самоубийство, с энтузиазмом и без колебаний выполняя указания Вашингтона", - написал он в своем Telegram-канале.

Ульянов также задался вопросом, "сохраняет ли ЕС по-прежнему свою политическую идентичность".

Напомним, ЕС постепенно реализует идею отказа от российской нефти. Ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев отмечает, что подобное решение – это экономическое и политическое самоубийство. Даже частичное эмбарго негативно повлияет на экономическую ситуацию в ЕС.

Как ранее писало китайское издание Global Times со ссылкой на ряд экспертов, Вашингтон обманывает Евросоюз, призывая вводить новые антироссийские санкции. Евросоюз начинает задумываться о том, что США «одурачили» его, провоцируя на новые ограничения против России, считает Директор Института международных отношений Китайского народного университета Ван Ювэй.