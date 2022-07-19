Исследование: интерес к кредитам у россиян вырос на 58%

Интерес к кредитам у россиян вырос на 58% Фото: Евгения ГУСЕВА

В июне у россиян резко вырос интерес к кредитам. Число заявок в банки выросло на 58% по сравнению с мартом 2022 года. Таковы результаты исследования, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни.ру».

Максимальное падение интереса к займам и снижение числа заявок было зафиксировано в феврале, а вот с апреля на рынке стало фиксироваться оживление.

Максимальный средний размер запрашиваемых кредитов среди россиян зафиксирован в Санкт-Петербурге. Эта сумма равна 450 тысячам рублей. Примечательно, что чаще деньги просят мужчины, чем женщины. От них заявки поступают на 42% чаще, чем от женщин.

Эксперты связывают такую активность со снижением ключевой ставки со стороны ЦБ. Это позволило смягчить условия по выдаваемым кредитам, пишет RT.

Тем временем, заемщики могут уменьшить ставку по жилищному кредиту, если совершат ряд определенных действий.Но прежде чем соглашаться на рефинансирование, надо сравнить сумму переплаты по действующему и новому кредитам, пишет ФАН.

Россияне снова стали активно оформлять ипотечные кредиты, но эксперты советуют тщательнее просчитывать риски. Они полагают, что на базовое желание граждан улучшить свои жилищные условия, накладывается не понимание высокой вероятности падения доходов из-за ухудшения экономической ситуации и в России, и в мире, пишет Свободная пресса.