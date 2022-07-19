В России с 1 августа проиндексируют пенсии пенсионерам Фото: Иван ВИСЛОВ

В России с 1 августа 2022 года проиндексируют пенсии работающим и неработающим пенсионерам. В Пенсионном фонде подтвердили новости и рассказали о суммах выплат.

Как сообщают «Известия», работающие пенсионеры, получающие дополнительные баллы за страховые отчисления, получат 314,07 рублей к выплатам.

Тех, кто находится на заслуженном отдыхе по возрасту, тоже ждет повышение. Люди от 80 лет и старше или инвалиды I группы получат увеличенную страховую выплату. Индексация также коснется военных пенсий.

Планируется, что всего изменения затронут 7,3 миллиона российских пенсионеров. Но в этот список не попадут те, кто получает социальную и государственную пенсию, для них проводится отдельное повышение выплат.

Партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева объясняет, что на увеличенные выплаты могут рассчитывать также те, кто закончил трудовую деятельность в прошлом году, а вот те, кто перестал работать раньше – нет.

Размер увеличения не фиксируется в законе и зависит от ряда параметров, в том числе от числа баллов и срока выхода на пенсию. Но верхний редел ограничивает надбавку тремя пенсионными баллами.

Пересчет проведут автоматически, никаких дополнительных заявлений подавать не нужно, пишет ФАН.

Ранее президент призвал стремиться к увеличению средней продолжительности жизни в России с 73 лет, до 78 лет к 2030 году, пишет "Российская газета".