Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва добьется поставленных при проведении специальной военной операции на Украине целей, несмотря на поставки Киеву оружия из-за границы. Как отметил Медведев, поставляемое Вашингтоном оружие позволяет обогатиться «оружейным ворам», а также приводит к появлению новой военной техники у радикалов, а также террористических группировок. «Россия же добьется всех поставленных целей. И будет мир. На наших условиях. А отнюдь не на тех, о которых верещат в Европе и за океаном растерявшиеся политические импотенты», - написал он в Telegram-канале Зампред Совбеза РФ также заявил о возможность создания механизма для расследования поставок американского оружия на Украину. По его словам, это вооружение №будет расползаться по рукам разномастных преступников по всему миру». «Точнее, уже вовсю расползается. Причем под "крышей" администрации и спецслужб США», - заявил он.