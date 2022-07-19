Годовая инфляция в еврозоне за июнь 2022 года ускорилась до рекордных 8,6% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Потребительские цены в еврозоне в июне 2022 года выросли на 8,6% в годовом выражении, об этом говорят окончательные данные Статистического управления Европейского союза.

Показатель достиг максимума с начала расчета данных.

В результате, инфляция в регионе ускорилась в сравнении с 8,1% в мае.

Отмечается, что окончательные данные совпали с предварительными. Эксперты, опрошенные Trading Economics, также не ожидали пересмотра предварительной оценки.

Ранее kp.ru писал, как антироссийские санкции ударят по Западу. В частности, отмечалось, что в феврале 2022 года показатель годовой инфляции в еврозоне вырос до 5,8%. Но, в отличие от россиян, европейские граждане к таким цифрам совсем не привыкли, еще недавно инфляция у них была на уровне 1-1,5%. При этом инфляция в США уже 7,9%, что стало рекордом за 40 лет. Байден не стал ничего выдумывать и признал, что это связано с санкциями против России.