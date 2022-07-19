Роспотребнадзор сообщил о пяти заболевших подвидом COVID-19 "Кентавр" в России

Заболевших "Кентавром" в Москве не стали госпитализировать Фото: Екатерина СИМОХИНА

В России выявлено пять случае заболевания новым подвидом коронавирусной инфекции "Кентавр". Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора во вторник, 19 июля 2022 года.

"В базу VGARus также загружено пять геномных последовательностей, отнесенных к подварианту BA.2.75 ("Кентавр") штамма "Омикрон", - говорится в сообщении ведомства. - Забор материала датирован июлем".

Все инфицированные проживают в Москве. Заболевание протекает в легкой форме, поэтому пациентов не стали госпитализировать, уточнили в ведомстве.

Напомним, "Кентавр" – это новый вариант "омикрона" ВА.2.75. Этот вариант вируса сформировался и распространился сначала в Индии, а затем попал в другие страны: Японию, Германию, Великобританию, США, Австралию, Новую Зеландию, Нидерланды и Канаду.

Как ранее писал сайт kp.ru, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Факультета естественных наук НГУ, доктор биологических наук, академик РАН Сергей Нетесов выразил мнение, что "Кентавр" окажется еще более заразным, чем его предшественники.