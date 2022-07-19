Минобороны России заявило об уничтожении около 200 боевиков «Правого сектора» в Запорожье Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерстве обороны РФ во вторник, 19 июля, завили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли удар по позициям боевиков «Правого сектора»*, уточнив, что в результате удара было убито до 200 человек.

«Высокоточным оружием ВКС России в населенном пункте Камышеваха Запорожской области поражен пункт временной дислокации нацистского формирования "Правый сектор"*. Уничтожено до 200 боевиков», - сказано в заявлении военного ведомства.

Кроме того, в министерстве заявили, что за минувшие сутки российские летчики, ракетчики и артиллеристы поразили семь пунктов управления Вооруженных сил Украины в Запорожье и Донбассе, а также было уничтожена техника украинских военных в 197 районах.

В заявлении отмечается, что Вооруженные силы России нанесли удары по боевым позициям батальона 81-й аэромобильной бригады ВСУ, которые находились в районе населенного пункта Долина в Донецкой народной республике (ДНР), в результате чего было уничтожено более 60 военнослужащих, а также семи единиц бронетанковой техники и склад с боеприпасами.

*Террористическая организация, запрещена в России.