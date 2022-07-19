Стремоусов сообщил, что ВСУ совершили удар по Херсону из американской РСЗО Himars Фото: REUTERS

Ракетный удар по Херсону осуществлялся при помощи американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Напомним, ВСУ выпустили днем во вторник - 19 июля 2022 года - по Херсону шесть ракет, пять были сбиты, одна упала в районе Антоновского моста.

"Обстрел велся с РСЗО HIMARS", - уточнил информагентству Стремоусов

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 июля 2022 года можно прочитать здесь.

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