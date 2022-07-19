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Политика19 июля 2022 10:21

Стремоусов сообщил, что ВСУ совершили удар по Херсону из американской РСЗО Himars

ВСУ выпустили по Херсону сегодня, 19 июля, шесть ракет
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Стремоусов сообщил, что ВСУ совершили удар по Херсону из американской РСЗО Himars

Стремоусов сообщил, что ВСУ совершили удар по Херсону из американской РСЗО Himars

Фото: REUTERS

Ракетный удар по Херсону осуществлялся при помощи американской реактивной системы залпового огня HIMARS, сообщил РИА Новости замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Напомним, ВСУ выпустили днем во вторник - 19 июля 2022 года - по Херсону шесть ракет, пять были сбиты, одна упала в районе Антоновского моста.

"Обстрел велся с РСЗО HIMARS", - уточнил информагентству Стремоусов

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 июля 2022 года можно прочитать здесь.

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