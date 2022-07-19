МИД КНР назвал неприемлемыми угрозы США из-за «обхода» антироссийских санкций Фото: REUTERS

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь призвал Вашингтон задуматься о своих ошибочных действиях в украинском вопросе, а также назвал недопустимыми поступающие от США угрозы в отношении Китая по поводу «обхода» антироссийских санкций.

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Пекинц придется заплатить «очень высокую цену», если китайские власти будут помогать Москве обходить санкционные ограничен, а также отметил, что Вашингтон пристально отслеживают соблюдение санкционного режима.

Комментируя такое заявление, Чжао Лицзянь отметил, что Пекин всегда выступал за объективный и беспристрастный подход к украинскому вопросу. «Мы также всегда выступали против незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции, которые не имеют основы в международном праве», - заявил китайский дипломат.

Чжао Лицзянь также заявил, что высказывания Прайса были сделаны в манере «мирового жандарма», назвав Вашингтон зачинщиком, а также движущей силой конфликта на Украине. По его словам, США виновны в провоцировании новой «холодной войны».

«США должны проявить ответственность и способствовать урегулированию украинского кризиса надлежащим образом, а также создавать необходимые условия и обстановку для проведения мирных переговоров между заинтересованными сторонами», - добавил он.