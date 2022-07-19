Названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2022 году Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В ТОП-3 самых популярных экзаменов по выбору на ЕГЭ в 2022 году у учеников как оффлайн, так и онлайн-школ в этом году вошли обществознание, биология и информатика. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на данные Онлайн-школы №1.

Как отмечают специалисты, информатика и ИКТ в этом году впервые стала популярнее, чем физика. Этот экзамен выбрали более 17% участников ЕГЭ.

При этом, согласно исследованию, средние баллы по русскому языку упали на 3,1, по сравнению с 2021 годом, по литературе — на 5,2, по географии — на 4,4. При этом по обществознанию, истории и математике, напротив, выросли: на 3,48, 3,05 и 1,7 соответственно.

Ранее стало известно, что более шести с половиной тысяч человек получили стобалльный результат на ЕГЭ в этом году, передает ОТР. Итоги представил Рособрнадзор. 400 выпускников набрали 200 баллов. 16 человек сдали госэкзамены на 300 баллов.

Кстати, российские школьники, сдававшие ЕГЭ в 2022 году, рассказали о случаях списывания. Согласно данным аналитиков, 14% опрошенных школьников заметили случаи нарушения правил проведения экзамена. Они были связаны с использованием пронесенных тайком материалов по предмету, рассказывает ФАН.