Офицер Народной милиции ЛНР Марочко сообщил, что из-за дефицита кадров Украина планирует мобилизацию женщин в ВСУ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Расширенный перечень военно-учетных специальностей, по которым на Украине могут быть призваны женщины, свидетельствует о подготовке Киева к мобилизации женского населения на военную службу, сообщил журналистам подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, ссылаясь на имеющиеся в его распоряжении украинские документы.

Он уточнил, что украинская пропаганда также говорит о планах начать мобилизацию женщин. В роликах, распространяемых на Украине, все чаще в кадрах появляются женщины, которые несут военную службу, сказал офицер.

"Так что в ближайшем будущем ожидаем так называемые женские батальоны, но их, увы, ожидает такая же участь, как и мужчин", – подытожил Марочко.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". В настоящее время Россия готова продолжать переговоры с Украиной, замораживание переговорного процесса было инициировано Киевом, об этом ранее заявил руководитель российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский. Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 июля 2022 года можно прочитать здесь.

Подписывайтесь на новые выпуски подкаста Виктора Баранца и слушайте, когда удобно!