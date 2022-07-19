Росздравнадзор призвал активизировать вакцинацию от коронавируса в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила о необходимости возобновления в России работы региональных штабов по профилактике коронавирусной инфекции, а также активизировать вакцинацию от COVID-19 и организовать информационную кампанию о необходимости прививок.

«В настоящее время в стране фиксируется рост заболеваний коронавирусной инфекцией, но не все регионы принимают необходимые меры для купирования распространения COVID-19», -говорится в сообщении глава Росздравнадзора, которое было опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.

Территориальным органам Росздравнадзора совместно с региональными органами власти рекомендуют проверить наличие в российских регионах необходимых для лечения коронавирусной инфекции препаратов, а также средств индивидуальной защиты. Кроме того, в ведомстве отмечают необходимость обеспечить нужное количество пунктов для вакцинации населения.

Согласно данным Опрештаба на вторник, 19 июля, в России за сутки выявили 4200 случаев заражения коронавирусной инфекцией, а общее число инфицированных с начала пандемии COVID-19 достигло 18 499 044.